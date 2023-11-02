سفير بلغاريا بالقاهرة: مصر شريك أساسى ذات أهمية استراتيجية لبلادنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 12:35 مساءً - أكد سفير بلغاريا بالقاهرة سفير ديان كاتراتشيف، أن مصر تعد شريكا أساسيا ذات أهمية استراتيجية متزايدة لبلغاريا بشكل خاص والاتحاد الأوروبى بشكل عام، وقال: "نشهد تعاونًا ثنائيا واعدًا ومثمرًا ومتوسعًا باستمرار فى مختلف المجالات"، موضحا أن كلا البلدين حققتا ديناميكية جديدة منذ عام 2018، مما أدى إلى رفع مستوى الحوار السياسي النشط، الذي استمر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف كاتراتشيف- فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورومين راديف بحثا خلال محادثة هاتفية في سبتمبر عام 2022، فرص توسيع التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد والاستثمارات، ثم بحث وزير الطاقة البلغاري روسين خريستوف يومي 3 و4 أكتوبر من نفس العام، خلال زيارته لمصر، مع وزيري البترول والثروة المعدنية طارق الملا والكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر والأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى مع رئيس الوزراء البلغاري السابق كيريل بيتكوف، على هامش القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، التي عقدت في بروكسل في 18 فبراير 2022، مشيرا إلى أهمية قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لصوفيا في القريب العاجل، والتي تشكل أولوية قصوى على رأس أجندة البلدين.

وأفاد بأن كلا البلدين يحتاجان إلى الإسراع في الإعداد لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ما تم تشكيل الحكومية البلغارية الجديدة، مشددا على الحاجة إلى تفعيل الآليات المشتركة القائمة للتعاون الثنائي، وكذلك عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون، التي افتتحت برئاسة وزيري الخارجية في مصر وبلغاريا عام 2018.

كما أكد أن عقد المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في المستقبل القريب سيوفر فرصة لاستعراض آفاق مزيد من التطورات في علاقاتنا، وتبادل الآراء حول مختلف القضايا، معربا عن تطلع بلاده للاحتفال بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026.

وعن التعاون الاقتصادي.. قال كاتراتشيف إن مصر أثبتت نفسها في السنوات الأخيرة باعتبارها الشريك التجاري الرائد والأبرز لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ارتفعت التجارة الثنائية لمستوى قياسي وصل إلى 274ر1 مليار دولار عام 2019 برصيد إيجابي لصالح مصر، وبعدها شهدت التجارة بين البلدين تراجعا بسبب جائحة (كوفيد- 19).

وأوضح أن التجارة الثنائية بدأت في الانتعاش في عام 2022، حيث بلغت 830 مليون دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.. مؤكدا اهتمام كلا البلدين بالبحث عن سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري ولا سيما في مجال الاستثمارات، حيث إنه لا يعكس بشكل واضح كامل الإمكانات المتاحة.

وأشار إلى أن كلا البلدين تقدمان حوافز استثمارية جذابة، وتحتاج الحكومتان المصرية والبلغارية إلى بذل جهد أكبر لتشجيع تدفق الأموال الأجنبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحا أنه يمكن لمصر وبلغاريا أن تكونا مفيدتان لبعضهما البعض خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي.

وأضاف أن مصر تتمتع بوضع جيد يمكنها من المساعدة في تأمين جزء من إمدادات الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد البلغاري المتنامي.. مؤكدا أن صوفيا تتبنى سياسة طاقة متسقة لا تهدف إلى ضمان أمن الطاقة للبلاد فحسب، بل تهدف أيضًا إلى ترسيخ نفسها كمركز عبور لتدفق موارد الطاقة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

كما يمكن لصوفيا التي تعد من الدول الرائدة في إنتاج المنتجات الزراعية، وخاصة القمح عالي الجودة، أن تلعب دورها في مساعدة مصر على التغلب على تداعيات أزمة الغذاء العالمية وتنويع وارداتها، معربا عن اعتقاده بإمكانية تطوير التعاون القائم بين المؤسسات العلمية والبحثية في كلا البلدين.

وأعرب عن إعجابه بالتطور الذي أحرزته مصر لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وبالتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق، وكذلك برغبة مصر في ضمان حياة كريمة لمواطنيها بكل فئاتهم وبالمبادرات التي أطلقت في هذا الصدد.. مؤكدا استعداد بلاده تقديم الخبرة لمصر، حيث يحظى المهندسون والعلماء البلغاريون باحترام كبير في ضوء خبرتهم الكبيرة ويتم الاستفادة منها بنشاط فيما يتعلق بالمشروعات الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية للحكومة المصرية.

وعن السياحة.. قال كاتراتشيف إن السياحة تعد بالفعل واحدة من مجالات التعاون الواعدة، حيث تتمتع مصر وبلغاريا بتراث ثقافي وتاريخي وأثري غني جدًا، وقد أصبحتا وجهات سياحية شهيرة، وتقدمان مجموعة واسعة من الإمكانيات، مضيفا أن نحو 17 ألف بلغاري زاروا مصر في عام 2021، و22 ألفًا في عام 2022، وفقا لإحصاءات وزارة السياحة المصرية، مشددا على ضرورة بذل الجهود لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وأفاد بأن تسيير خط طيران مباشر بين صوفيا والقاهرة يعد خطوة مهمة ستساهم بشكل كبير في زيادة التدفق السياحي إلى البلدين، موضحا أن شركة الطيران المصرية "إير كايرو" أعلنت أنها ستقوم اعتبارًا من نهاية أكتوبر ستبدأ في تسيير رحلات منتظمة بين صوفيا والغردقة حتى نهاية الصيف المقبل، والتي ستصبح في نهاية المطاف رحلات على مدار العام، وستستهم هذه الخطوة في زيادة تدفق السياح إلى كلا البلدين.