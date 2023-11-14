الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتخصصين خريجى الجامعات الحكومية والخاصة للعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 03:28 مساءً - صدق الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور والإناث خريجى الجامعات الحكومية والخاصة الحاصلين على ( البكالوريوس – الليسانس – الدراسات العليا ) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة .

أولاً التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز من تخصصات الطب :

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بالنسبة للطلبة الذكور تشمـل كليات ( طب الأسنان – الطب البيطرى – الصيدلة ) ، بالنسبة للطالبات الإناث ( صيدلة – رئيسات تمريض ) ، ويشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2024 عن ( 26 ) سنة ، وستكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

ثانياً التخصصات المطلوبة من المختلط الحاصلين على البكالوريوس / الليسانس :

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تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء - بيولوجى – بحار ) - لغات إنجليزى - حقوق – تجارة – زراعة - تربية رياضية - علم نفس- علم إجتماع - إعلام وصحافة – سينما ومسرح – فنون جميلة ( نحت ) – تربية موسيقية .

ثالثاً التخصصات المطلوبة من المختلط الحاصلين على الدراسات العليا :

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تشمل كليات ( الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى – لغات إنجليزى - تجارة – زراعة - إعلام وصحافة - العلوم تخصصات ( كيمياء – كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوية – فيزياء ) .

ويشترط فى التخصصات المطلوبة من المختلط أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2023 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1 / 1 / 2024 عن ( 24 ) سنة للحاصلين على البكالوريوس / الليسانس ، و( 30 ) سنة للحاصلين على درجة دبلومة / ماجستير ، و( 34 ) سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة ، وستكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام دراسى ( ميلادى ) ويمنح للخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشروط العامة للقبول :

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أن يكون الطالب / الطالبة ووالديه وأجداده مصريين ( عن غير طريق التجنس ) وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون الطالب / الطالبة حسن السير والسلوك وألا يكون الطالب / الطالبة قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة )

عسكرية أو مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ( للذكور ) ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم ، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) للذكور و( 155 سم ) للإناث .

وأن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولايجوز إعادة الكشف الطبى فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية ، وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتيازه الإختبار ، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة ( للذكور ) فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن 3 ثوانى من إصدار الأمر بالقفز .

وأن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح الإختبارات النفسية والإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ) ، ويجتاز الطالب / الطالبة الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وفقاً لتقييم لجنة الإختبار وطبقاً لأسبقية إختياره وكذا درجة التفوق ، وأن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للأكاديمية العسكرية المصرية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة طوال فترة التواجد بالأكاديمية العسكرية المصرية ، وأن يكون الطالب / الطالبة حاصل على المؤهل الجامعى من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا - الأكاديميات ) ، وأن يكون مؤهل الدراسات العليا ( دبلومة – ماجستير - دكتوراه ) أكاديمى فى نفس التخصص ويسمح للضباط الإحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً التقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط ، وأن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية بإرتداء الزى العسكرى المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن وتتعهدن بإقرار كتابى بذلك .

علماً بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.tansiq.mod.gov.eg ) .

وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتبارأ من يوم الأربعاء الموافق 15 / 11 / 2023 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 11 / 2023 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا .

وسيتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 30 / 11 / 2023 .