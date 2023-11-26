نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 مطالب هامة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين بشأن نسبتهم في التنسيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين بمذكرة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وحصلت دوت الخليج على تفاصيلها.

تقول المذكرة: يتقدم اتحاد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بطلب من جميع طلاب مدارس STEM، ونأمل أن يحظى بالموافقة، فكلنا نعلم حرص مصر الحبيبة على مستقبل أبنائها طلاب اليوم، خريجي المستقبل، ونتيجة لثقتنا في اهتمام الدولة بطلاب مدارس STEM، والذي يتضح جليًا في التوسع في إنشاء مدارس لهم مجهزة على أعلى مستوى وتوفير هيئة تدريس ذوي خبرات واسعة، وكذلك توفير أرقى سبل الإعاشة، لإعداد جيل من الطلاب المبتكرين في شتي المجالات العلمية، لذا يطيب لنا أن نعرض على وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم ما يلي:

1_إقرار مقترح مُعامل التفوق في الجامعات الحكومية وهو رقم ثابت سنويًا أكبر من الواحد الصحيح وليكن ٢، يتم ضربه في النسبة المرنة بعد تطبيقها، وذلك من شأنه زيادة عدد المقاعد في الكليات الحكومية المخصصة لنا، مما يتيح لنا فرصة أوسع قليلًا للالتحاق بالكلية التي تناسب طموحاتنا.

٢- صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق ب مُعامل ال ١.٢٥ الذي سبق وتم إقراره لدفعة ٢٣، وذلك لسهولة تقديم الطلاب المتفوقين علي منح دراسية داخل وخارج مصر، وكذلك لأن النقابات تمنع مزاولة المهنة لمن لم يتجاوز الحد الأدنى للكلية المقبول فيها.

٣- أن تكون الجامعات الأهلية امتداد لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بعمل منح كاملة لنا بها، لأنها جامعات حديثة الإنشاء ونأمل أن نكون نحن نواة لأعضاء هيئة التدريس بتلك الجامعات، وأن نساهم في رفع شأن الجامعات المصرية لتكون في مصاف الجامعات ذات التصنيف العالمي.

٤- يطبق علينا نحن طلاب مدارس المتفوقين خصم شرائح المتفوقين بعد تطبيق مُعامل ال ١.٢٥، أسوة بطلاب الثانوية العامة.

٥- تأخير التنسيق يهدر فرصتنا للالتحاق بالمدن الجامعية، أو توفير إقامة لنا، لذلك نقترح أن يكون التنسيق الخاص بمدارس المتفوقين بعد حساب النسبة المرنة في آخر كلية مخصصة لنا وهي كلية العلوم، وبالتالي يتم تنسيقنا بعد المرحلة الثانية ولا ننتظر حتى انتهاء المرحلة الرابعة وتقليل الاغتراب !!!.. أو يتم حذف كلية العلوم من الكليات التي تخضع للنسبة المرنة ليتم تنسيق الطلاب المتفوقين مع طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، لكن تكون كلية العلوم موجودة ضمن الرغبات لمن يريد الالتحاق بها.

٦- حساب النسبة المرنة على عدد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية للمتفوقين وليس على عدد المتقدمين لمكتب التنسيق، وذلك أسوة بطريقة تنسيق مدارس النيل.

٧- عمل بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي يتيح لنا منح ثابتة سنوية في كبرى الجامعات المصرية وعمل توأمة مع كبرى الجامعات الدولية بعد التعريف بمهارات وإمكانيات طلبة مدارس المتفوقين.