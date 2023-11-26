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الرئيس السيسى يشكر أمير قطر على تكامل جهوده مع مصر لاتمام الهدنة الإنسانية فى غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ تميم بن حمد أمير قطر على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين

 


 

 

وأعرب الرئيس السيسى، في تغريدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى، عن تطلعه للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.

 

وقال الرئيس السيسى: أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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