بايدن: تواصلت مع الرئيس السيسى وملك الأردن منذ الأيام الأولى للأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 07:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه تم الإفراج عن الطفلة الأمريكية أباجيل إيدان البالغة من العمر 4 سنوات.

وقال الرئيس الأمريكى، إنه تواصل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وملك الأردن منذ الأيام الأولى للأزمة لضمان وصول المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.