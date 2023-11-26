ما الفرق بين الدواء المثيل والبديل؟

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أحمد جودة - القاهرة - تكرر كثيرا على مسامعنا الفترة الماضية مصطلح "الدواء البديل"، خاصة بعد نقص عدد كبير من الأدوية المستوردة، الأمر الذي لا يجعل للمريض خيارًا آخر غير الدواء البديل، ولكن هل تعلم ما الفرق بين الدواء البديل والمثيل؟

قال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن هناك فرقا بين الدواء البديل والمثيل، على عكس الشائع بين المواطنين.

ما هو الدواء المثيل؟

وأوضح "عطالله" في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الدواء المثيل هو االذي يتكون من نفس المادة الفعالة، بنفس التركيز، ونفس الشكل الصيدلي، ولكن من إنتاج شركة أخرى وله اسم تجاري مختلف، وبنفس الفعالية.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مصر من الدول القليلة جدا، إن لم تكن الدولة الوحيدة التي تسمح بإنتاج ما يقرب من 15 نوعا من نفس الدواء وذلك بهدف توفير عدة خيارات للمرضى، وتوفير الأدوية لهم.

ما هو الدواء البديل؟



وأشار إلى أن الدواء البديل، فهو عقار من مادة فعالة مختلفة أو تركيز أو شكل صيدلي مختلف، لكنه بيستخدم لعلاج نفس المرض.​