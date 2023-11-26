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نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة الصحية لقرية الحيز ومدرسة الشهيد صالح قاسم بالواحات البحرية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قرية الحيز التابعة للوحدة المحلية لقرية القصر بمركز الواحات البحرية للوقوف علي مستوي الخدمات المقدمة، لأهالي القرية والتعرف علي أحتياجاتهم علي الطبيعة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، الوحدة الصحية لقرية الحيز لمتابعة سير أنتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بتقديم أوجه الدعم لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للوحدة الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية لأهالي القرية.
كما تابع الشهابي، تشغيل وحدات توليد التيار الكهربائي بمناطق الغربية وأم خليف وعين جمعة وطبل آمون وعين أتريس وبئر شريف.
والتقى نائب المحافظ بعدد من أهالي القرية للأستماع إلى طلباتهم وأقتراحاتهم علي مستوي القرية.
وأختتم النائب جولته الميدانية بالحيز بتفقد مدرسة الشهيد صالح قاسم الثانوية التجارية المشتركة للأطمئنان علي انتظام الدراسة
وجه نائب المحافظ الطلاب بالأنتظام في الحضور وبذل أقصى جهد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق والتسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكدا أن الدولة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.
رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز الواحات البحرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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