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أحمد جودة - القاهرة - مساء يوم الأحد، أثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة من قبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، والتي تكاملت بشكل فعّال مع الجهود المصرية لتحقيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

في تدوينته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خالص الشكر والتقدير لسمو الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، على الجهود الجادة التي بذلها هو وفريق عمله.

تلك الجهود تكاملت بشكل فعّال مع الجهود المصرية لتحقيق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وكذلك لنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأعرب السيسي عن تطلعه للمزيد من التعاون المشترك، بهدف تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز إقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة.

عاجل| السيسي يُثني على جهود أمير دولة قطر في تحقيق التسوية الإنسانية في قطاع غزة

النجاح المصري والقطري يتغلب على الصعوبات بغزة

في اليوم الثاني من الهدنة يوم السبت، نجح التدخل المصري والقطري في التغلب على الصعوبات التي أدت إلى تأخير إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قبل حركة حماس. جاء ذلك بعد اتهام حماس لإسرائيل بعدم الالتزام بمعايير الاتفاق.

أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، وفقًا لرويترز، بأن العقبات قد تم تذليلها، مما أتاح إطلاق سراح المحتجزين عبر جهود التنسيق والتواصل القطرية المصرية.

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الهدنة بين حماس وإسرائيل

تنص الهدنة التي بدأت يوم الجمعة على تعليق العمليات القتالية لمدة 4 أيام، إلى جانب إفراج حركة حماس عن 50 من المحتجزين لديها، مُقابل الإفراج عن 150 سجينًا فلسطينيًا من قبل إسرائيل، كما تشمل الاتفاقية إيصال شحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة المحاصر.