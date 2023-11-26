رئيس الوزراء يستعرض مع مسئولى مجموعة ماجد الفطيم الاستثمارات المرتقبة بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة"، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمى لشركة "ماجد الفطيم العقارية مصر"، وذلك لاستعراض استثمارات ومشروعات الشركة المُرتقبة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن تقديره لأنشطة "مجموعة ماجد الفطيم القابضة" المتنوعة فى السوق المصرية، مؤكدًا أنها واحدة من الشركات الجادة التى تحرص على تقديم خدماتها على مستوى عال من الجودة، مشيرًا إلى أن الشركة استطاعت على مدار الأعوام الماضية توفير آلاف فرص العمل فى القطاعات التى تعمل بها.

وخلال الاجتماع، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذى لـ"مجموعة ماجد الفطيم القابضة" أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمجموعة على مدار الفترات الماضية.

وأضاف "إسماعيل" أنه رغم التحديات الموجودة حاليًا، نرى أن مستقبل مصر واعد، والمناخ الاستثمارى متميز.

وتابع: الشركة مُلتزمة بضخ المزيد من الاستثمارات، فالشركة استثمرت حتى الان 2.5 مليار دولار، ونعتزم استثمار مليار دولار أخرى.

وأكد أن مجموعة "ماجد الفطيم القابضة" هى شركة باستثمارات عربية، وتفخر بوجودها فى السوق المصرية، مشيرًا إلى احتفال الشركة باليوبيل الفضى بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق أعمالها فى مصر.

وأوضح أن النسبة الأكبر من استثمارات المجموعة فى مصر تم ضخه خلال السنوات التسع الأخيرة، نظرًا لما لاقته من دعم متكامل وللمناخ الايجابى للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن الشركة يعمل بها أكثر من 9 آلاف عامل فى مشروعاتها بمصر، إذ تدير الشركة 70 فرعًا من فروع كارفور ولدينا خطة لمضاعفة هذا العدد فى 25 مدينة على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس التنفيذى للمجموعة أن الشركة أسهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى قطاعات التجزئة والتطوير العقارى والترفيه العائلى فى مصر منذ أن افتتحت "سيتى سنتر المعادي" عام 2002، الذى حقق تغييرًا جذريًّا فى قطاع التجزئة والقطاع التجارى فى البلاد، حيث قدَّم مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمى بمصر.