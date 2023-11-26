القاهرة الإخبارية: وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - ذكرت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل لها وصول الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى رام الله

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.