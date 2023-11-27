نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما اهداف منتدي مصر للإعلام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية انطلاق منتدى مصر للإعلام، زادت معدلات البحث بين المواطنين حول اهداف المنتدي المنعقد، والذي يستمر يومين في العاصمة الإدارية

وترصد " دوت الخليج " في السطور التالية اهداف منتدي مصر للإعلام:

اهداف منتدي مصر للإعلام:

ويذكر أن الهدف الرئيسي، من المنتدي والذي جاء بهذه النسخة بعنوان "عالم بلا إعلام!"، يبحث عن تصور شكل العالم في حال تراجعت الصحافة عن دورها في التحقق من الأخبار والمعلومات.

ويسعى المنتدى إلى الإجابة عن الأسئلة الملحة المتصلة بمستقبل الإعلام في ظل التحديات التي تواجه الصحفيين أثناء عملهم.

منتدى مصر للإعلام

ويشمل المنتدى 46 فعالية و1500 مشارك و150 مدربا ومتحدثا.

ويعرّف المنتدى نفسه على موقعه على الإنترنت بأنه "منتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي يعقد بالقاهرة، لدعم المعارف المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة".

ويعمل المنتدى على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.

ويستمر عمله طوال العام كمنبر دولي للتنمية، ممثلا في منتجاته المستدامة الهادفة لتطوير الأدوات الإعلامية.

وتشمل وحدة تدريبات صحفية، ومنصة رقمية لنشر معرفة متقدمة ودراسات معمقة في عالم الصحافة والإعلام، وتشكيل روابط مهنية للصحافة الجيدة. وهو مملوك لشركة «30N» للاستشارات الإستراتيجية.

وفي ذات السياق، آثار سوء التنظيم والتسجيل، غضب الصحفيين والإعلاميين المشاركين في فعّاليات “منتدى مصر للإعلام”، وسط حالة من الهرج والمرج خلال تسجيل الحضور.

وعلى الرغم من حصول المشاركين بالمنتدى على تصريح دخول عن طريق الـQR code، إلا أن إنهاء الإجراءات يستغرق ساعات طويلة، قد تصل إلى ثلاث ساعات وأكثر، وسط حضور للمئات من المشاركين.