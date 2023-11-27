نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد مؤتمر المناخ COP28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر المناخ COP28 المنعقد في دولة الامارات، وتساءل الكثير حول موعد مؤتمر المناخ.

وتستعرض "دوت الخليج" في السطور التالية موعد مؤتمر المناخ COP28:

موعد مؤتمر المناخ COP28:

ووفق ما اعلنته منظمة الولايات المتحدة أنه من المقرر أن يُعقد COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، ومن اهم الأهداف المطروحة خلال المؤتمر هو. تقليل الانبعاثات الكربونية

كيف دعمت دولة الإمارات عملية مؤتمر الأطراف؟

التزمت دولة الإمارات بدعم جهود العمل المناخي العالمي منذ تأسيسها عام 1971، من خلال التصديق على كلٍ من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

وبحكم الطبيعة المناخية القاسية في دولة الإمارات من حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وندرة المياه، فإنها تنظر إلى التغيّر المناخي بوصفه تحديًا نحتاج إلى مواجهته عبر تضافر الجهود والتعاون مع المجتمع الدولي.

وحضر الدكتور سلطان الجابر، رئيس COP28 أحد عشر مؤتمرًا سابقًا للأطراف، وبتكليف من القيادة في الإمارات، ترأس الجابر وفد الدولة في مؤتمر COP21 الذي عقد في باريس عام 2015.

وباعتبار الإمارات دولة رائدة إقليميًا في قطاعي الطاقة والاستدامة، نجحت الإمارات في تنمية وتنويع اقتصادها، وخلق قطاعات وفرص عمل ومهارات جديدة لأجيال المستقبل، والتوصل إلى حلول واقعية وعملية لتحدٍّ عالمي تنعكس آثاره السلبية على العالم كله.

كيف سيتم تنظيم COP28؟

تقام فعاليات مؤتمرات الأطراف في منطقتين هما: المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء