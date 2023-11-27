نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفيات جامعة بورسعيد: محط الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة في قلب المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر مستشفيات جامعة بورسعيد من الأماكن الطبية الرائدة، حيث تضم مجموعة من المستشفيات ذات التخصصات المتنوعة والتي توفر رعاية صحية متكاملة للمجتمع المحلي والمرضى. تقدم هذه المؤسسات الطبية الرائدة خدمات متعددة تشمل جميع الجوانب الطبية من العلاج التقليدي إلى الجراحات التجميلية والرعاية التأهيلية. ما يميز هذه المستشفيات هو توفيرها للخدمات الطبية المتخصصة بواسطة فرق طبية متميزة ومتخصصة في مجالاتها.

إن وجود هذه المرافق الطبية المتطورة ذات الكفاءة العالية يعزز الخدمات الصحية في المنطقة، ويسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرضى، مما يجعل جامعة بورسعيد ومستشفياتها محط اهتمام لكل من يسعى للحصول على رعاية صحية ممتازة.

هناك عدد من المستشفيات التابعه لجامعة بورسعيد:

1. مركز طب الأسنان: يوفر المركز خدمات طب الأسنان الشاملة، بما في ذلك العلاجات التجميلية وتنظيف الأسنان وجراحة الفك وزراعة الأسنان. يتم تقديم الخدمات بواسطة أطباء الأسنان المتخصصين والفرق الطبية ذات الخبرة.

2. مستشفى التأهيل والطب البديل: يهتم هذا المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والتأهيل للمرضى الذين يعانون من إعاقات جسدية أو نفسية. يتم توفير خدمات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتخاطب والطب البديل مثل العلاج بالأعشاب والعلاج بالتدليك.

3. مستشفى الجراحة التجميلية: يركز هذا المستشفى على تقديم الخدمات الجراحية والعلاجية في مجال التجميل. يتم تنفيذ عمليات التجميل الجراحية مثل تجميل الوجه والصدر والبطن والشفاه وعمليات شد الجلد وإزالة الشعر بالليزر.

4. مستشفى العلاج الطبيعي والتأهيل: يقدم هذا المستشفى خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل للمرضى الذين يعانون من إصابات الجهاز الحركي وأمراض العضلات والأعصاب. تشمل الخدمات المقدمة جلسات العلاج الطبيعي وتمارين التأهيل والعلاج بالماء والعلاج بالحرارة والبارد.



5. مستشفى الأورام: يعتبر مستشفى الأورام جزءًا من مستشفى الأمل التعليمي، وهو متخصص في تشخيص وعلاج أمراض السرطان. يوفر المستشفى خدمات تشخيصية مثل الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالتصوير المقطعي، بالإضافة إلى العلاجات الكيميائية والإشعاعية والجراحية للمرضى.

6. مستشفى الصحة النفسية: يوفر هذا المستشفى خدمات العلاج والرعاية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية. يتم تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للأمراض النفسية المختلفة مثل الاكتئاب والقلق واضطرابات الطيف التوحد.

7. مستشفى الجهاز الهضمي: يختص هذا المستشفى في تشخيص وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، مثل القرحة المعوية وأمراض الكبد والمرارة والأمعاء. يتم توفير الخدمات الطبية التشخيصية مثل المنظار والتصوير بالأشعة والتحاليل المخبرية، بالإضافة إلى العلاجات الدوائية والجراحية.

8. مستشفى العيون: يعد مستشفى العيون جزءًا من المستشفى الجامعي بورسعيد، ويوفر خدمات تشخيصية وعلاجية لأمراض العيون والجراحة العينية. يشمل نطاق الخدمات المقدمة جراحة الليزر القرنية، والمسالك الدمعية، والعمليات الجراحية لإزالة الساد والكاتاراكت.

جامعة بورسعيد هي إحدى الجامعات المصرية، وتضم عدة مستشفيات تابعة لها. هناك عدة مستشفيات مهمة تابعة لجامعة بورسعيد، وفيما يلي معلومات عن بعضها:

1. مستشفى جامعة بورسعيد: يعتبر المستشفى الجامعي الرئيسي لجامعة بورسعيد، ويوفر خدمات الرعاية الصحية للسكان المحليين والطلاب والأعضاء التابعين للجامعة. يحتوي المستشفى على عدة أقسام تخصصية مثل الجراحة والباطنة والأمراض الجلدية والتوليد والنساء والأطفال، بالإضافة إلى وحدة العناية المركزة والطوارئ.

2. مستشفى الأمل: يعد مستشفى الأمل التعليمي جزءًا من جامعة بورسعيد ويقدم خدمات طبية شاملة للمرضى. يتميز المستشفى بتوفير خدمات الجراحة التجميلية والترميمية وجراحة العظام والأمراض الجلدية وجراحة العيون وعلاج الأورام.

3. مستشفى الأطفال: يعتبر مستشفى الأطفال بورسعيد جزءًا من منظومة المستشفيات التابعة للجامعة، ويختص في تقديم الرعاية الصحية للأطفال. يحتوي المستشفى على أقسام متخصصة لعلاج الأمراض الباطنية والتوليد والنساء والأورام وجراحة الأطفال.

4. معهد أمراض الصدر: يقدم المعهد خدمات تشخيصية وعلاجية لأمراض الجهاز التنفسي، يتم توفير الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الصدر الأخرى.

5. مستشفى القلب: يعتبر مستشفى القلب بورسعيد من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب والشرايين،يوفر المستشفى خدمات التشخيص والعلاج للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين، بما في ذلك إجراءات القسطرة وجراحة القلب.

في نهاية المقال فإن مستشفيات جامعة بورسعيد تقديم خدمات طبية متخصصة وشاملة، فإن وجودها يعزز الرعاية الصحية في المنطقة ويوفر فرصًا للمرضى للحصول على رعاية صحية ممتازة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية والفرق المتخصصة، تظل مستشفيات جامعة بورسعيد محط جذب لمن يسعى للحصول على خدمات صحية عالية الجودة، وتعكس التزامها بتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمجتمع المحلي والمرضى.