نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم بطولة الألعاب الإلكترونية لاختيار ممثليها في البطولة الجامعية الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مبادرة تعزز التفاعل الطلابي وتهدف لاكتشاف المواهب الشابة، نظمت جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بطولة الألعاب الإلكترونية الشيقة.

استضافت الصالة المغطاة بالحرم الجامعي فعاليات هذه البطولة التي تضمنت مشاركة طلاب جميع كليات الجامعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز العلاقات الاجتماعية والتفاعل بين طلابها.

أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهارات وقدرات الطلاب، وشدد على أن الطلاب هم روّاد المستقبل ومنظومة التغيير الفاعلة في المجتمع.

تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز، مدير الإدارة، شهدت البطولة منافسات محمومة ومستوى رفيعًا من المهارة والتنافسية بين الطلاب المشاركين.

هدفت هذه البطولة إلى توجيه دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات التي تعزز التواصل والتعاون بين طلابها وتطور مواهبهم الشابة. وبالنظر إلى روح المنافسة الشريفة والاهتمام الجامعي بنمو وتطوير الطلاب، من المتوقع أن تُعَدَّ هذه البطولة بداية لمسيرة مشرقة لتمثيل جامعة حلوان على الساحة الوطنية في مجال الألعاب الإلكترونية.

بهذه الخطوة، تؤكد جامعة حلوان التزامها الدائم بتقديم الدعم والفرص لطلابها من أجل تطويرهم واستثمار مهاراتهم في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل مشرق