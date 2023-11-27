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ضياء رشوان: الهدنة الممتدة تشمل الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين فى غزة مقابل 30 أسير فلسطينى بالسجون الإسرائيلية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 04:31 مساءً - أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنه الإنسانية بقطاع غزة، أوشكت، حتى الآن على التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين.

 

وتشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل اجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.

 

وأوضح رشوان أنه بالإضافة للإفراجات، فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة، وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة، ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

 

وأضاف رشوان أنه من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائليين بقطاع غزة، وجاري التفاوض على الإفراج الافراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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