مصر تستضيف فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الرئيس السيسي..

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأكبر في إفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وقد تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم معرض «إيديكس» عددا من كبرى الشركات المتخصصة في كافة المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوى والدفاع الساحلى وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوى والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من القطاعات مما يوفر فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات من خلال المعرض.

وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض إيديكس 2023، بما في ذلك Amstone، Dassault Aviation Hanwha، MBDA، ALIT، Lockheed Martin، Naval Group، Northrop Grumman، Boeing، Esri، NAS، وLeonardo DRS.