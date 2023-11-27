تعرف علي أولويات المشاركة المصرية في مؤتمر المناخ COP28

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أحمد جودة - القاهرة - أولويات المشاركة المصرية في مؤتمر المناخ COP28، تلك الكلمات الأكثر بحثا علي محرك العالمي جوجل، وذلك عقب إعلان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "Cop 28"، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وترصد “ دوت الخليج” في السطور التالية عن أولويات المشاركة المصرية في مؤتمر المناخ COP28:

أولويات المشاركة المصرية في مؤتمر المناخ COP28:

وقد أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أبرز المستجدات والملفات التي توليها القاهرة اهتمامًا، والتي جاءت كالآتي:

1- استعراض عديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على العديد من القطاعات.

2- فيما يتعلق بالشق الفني للمشاركة في "Cop 28"، سيتم استعراض جهود الدولة المصرية خلال فترة ترأسها لـ "Cop 27"، لافتة إلى أن من بين تلك الجهود ما تم في إطار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى انتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلًا من عام 2035

3- استعراض ما تم من جهود في إطار برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.

4-سيتم أيضًا استعراض جهود الدولة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها

5-وعرض مبادرة "لجنة الشباب والمناخ"، التي تُعد أحد المبادرات الجديدة التي تستهدف دعم الشباب والاستماع إلى آرائهم وأصواتهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي.

6-وعن الجناح المصري المشارك في "Cop 28" تم الانتهاء من الاجندة الخاصة بالأحداث الجانبية وفقًا للأيام الموضوعية للمؤتمر

موعد مؤتمر المناخ COP28:

ووفق ما اعلنته منظمة الولايات المتحدة أنه من المقرر أن يُعقد COP28 في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، ومن اهم الأهداف المطروحة خلال المؤتمر هو. تقليل الانبعاثات الكربونية

كيف دعمت دولة الإمارات عملية مؤتمر الأطراف؟

التزمت دولة الإمارات بدعم جهود العمل المناخي العالمي منذ تأسيسها عام 1971، من خلال التصديق على كلٍ من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

وبحكم الطبيعة المناخية القاسية في دولة الإمارات من حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وندرة المياه، فإنها تنظر إلى التغيّر المناخي بوصفه تحديًا نحتاج إلى مواجهته عبر تضافر الجهود والتعاون مع المجتمع الدولي.

وحضر الدكتور سلطان الجابر، رئيس COP28 أحد عشر مؤتمرًا سابقًا للأطراف، وبتكليف من القيادة في الإمارات، ترأس الجابر وفد الدولة في مؤتمر COP21 الذي عقد في باريس عام 2015.

وباعتبار الإمارات دولة رائدة إقليميًا في قطاعي الطاقة والاستدامة، نجحت الإمارات في تنمية وتنويع اقتصادها، وخلق قطاعات وفرص عمل ومهارات جديدة لأجيال المستقبل، والتوصل إلى حلول واقعية وعملية لتحدٍّ عالمي تنعكس آثاره السلبية على العالم كله.