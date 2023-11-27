نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآثار: سيتم افتتاح برجين في القلعة للزيارة وتطوير شامل للسور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عملية تطوير شاملة تتم في منطقة آثار القلعة في القاهرة، والمشروع ضمن ما يزيد عن 50 مشروعًا في مختلف المناطق الأثرية.

وأشار وزيري في تصريحاته التي جاءت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، إلى أن عملية تطوير شاملة تتم في القاهرة التاريخية تشمل العديد من المناطق ومنها منطقة القلعة، حيث سيتم افتتاح برجين من الأبراج المطلين على منطقة محكى القلعة لتكون مزارًا سياحيًا.

وأضاف أن زيارة البرجين ستمثل زيارة فريدة من نوعها، وخصيصًا في الممر الرابط بينهما، وذلك يأتي في إطار تطوير القلعة المنطقة المحيطة بها والملاصقة للسور الأثري، بحيث تليق بأكبر المزارات الإسلامية في مصر، وتعمل على تحسين الصورة لدى الزائرين.

وكان وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى قد صرح خلال اللقاء الصحفي إن مصر حققت زيادة بنسبة 30 % من الرحلات السياحية القادمة إلى مصر.

وتابع الوزير أن الرحلات الكلية إلى مصر من طيران منتظم وعارض، وذلك بسبب مجهودات وزارة الطيران الكبيرة على أرض الواقع من خدمات مقدمة للشركات والسائحين وهو ما أثر إيجابًا على عدد الرحلات

وأضاف أن برنامج التحفيز الذي وضعته الوزارة، والذي يرتكز على نقاط مثل المقاعد منخفضة التكلفة وزيادة المقاعد وتحسين التجربة والتي استفادت منها 150 شركة طيران وهو ما أثر إيجابًا على عدد الرحلات

وكان وزير السياحة والآثار قد أعلن أن مصر قد استقبلت عدد كبير من السائحين خلال شهر أكتوبر 2023 حيث سجل هذا الشهر زيادة بنسبة 8% أعلى من أكتوبر 2022، والمتوقع حتى الآن أن شهر نوفمبر سيحقق نفس النسبة.

وأشار أيضًا إلى أن الأسابيع الأولى من شهر نوفمبر بنسبة 5 % عن نوفمبر عام 2022م.

وأضاف الوزير أن شهر نوفمبر سيشهد أرقامًا فعلية أعلى من العام السابق بنسبة قد تصل إلى 8 %، مما يؤهله ليحقق نسبة إقبال سياحي تاريخية.