رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة دولة المجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السيدة/ كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر ،وذلك في مقر مجلس النواب.

في بداية اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالسيدة رئيسة المجر في مقر مجلس النواب في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، وتابع بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر، مشدداً على حرص السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعزيز هذه العلاقات والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك على المستوى الدولي، مشيداً كذلك بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، وكذا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعياً الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد.

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالهُدنة الحالية، داعياً إلى استكمالها، مُشدداً على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

من جانبها، أكدت السيدة/ كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر على عمق ومتانة العلاقات المجرية المصرية وما تمثله مصر من دولة شريكة ذات ثقل وأهمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مُشيدةَ بما شهدته مصر من استقرار وتنمية خلال السنوات الماضية، ومؤكدةً على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما ثمنت رئيسة دولة المجر الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذا دور مصر المحوري في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، حيث أكدت على تطابق الرؤية المجرية مع الرؤية المصرية من خلال ضرورة حل الدولتين كأساس لاستقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط.