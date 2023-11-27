تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. الأرصاد تكشف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.

وقالت الأرصاد إن هناك انخفاضا على مستوى قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 درجة إلى 3 درجات، مقارنة بما كانت عليه الحالة الجوية أمس الأحد.

وتابعت "درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسكون 22 مئوية، حيث سيشعر المواطنين بأجواء أشبه بالأجواء الشتوية، لكنها ستكون لطيفة نهارا فى أغلب محافظات شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أن الأجواء معتدلة على المناطق الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء."

أما في فترة المساء ستشهد البلاد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة ومزيدًا من الإحساس بالبرودة، وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، كما أن الصغرى ستنخفض إلى 15 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.