إجازة استثنائية لطلاب 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية بسبب الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلاً بتجهيز ٨٥٦٣ مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، لعقد الانتخابات الرئاسية.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم، بالتأكد من صيانة المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة في أقرب مدرسة مناسبة لهم.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس المذكورة فقط إجازة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، موجهًا بتكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات وذلك في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وبشأن الانتخابات الرئاسية، كانت أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا رسميًا عاجلاً لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وكلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، خلال هذا الخطاب الرسمي، بتجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من اي عملية تعليمية خلال أيام الاقتراع.

وطالبت الوزارة، خلال خطابها للمديريات، بقيام مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

وأصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 8 و9 و10 يناير 2024.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اليوم، الإثنين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على تنفيذ المديريات التعليمية لتوجيهات وقرارات الوزارة بشأن انضباط سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ورنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، ونادية عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.