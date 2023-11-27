حماس: الآلية ستستمر ليومين مقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل حية قال إن الآلية ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينياً.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الاثنين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الرابع، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.