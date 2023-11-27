ضياء رشوان: 120 شاحنة دخلت فلسطين أمس لإيصال المساعدات لأشقائنا في شمال غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:38 مساءً - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، إن الدور المصرى القطرى مع المقاومة الفلسطينية وإسرائيل يؤدى على مدار الساعة من أجل إتمام الهدنة والالتزام بكل شروطها.

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامد مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن مثل هذه الهدن في ظروف شديدة التعقيد من الطبيعى أن تشهد عقبات ومن الطبيعى أن يعمل الشركاء على فك تلك العقبات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، إلى أنه من المتوقع خلال اليومين المقبلين أن نشهد بعض العقبات ولكن المهم أن يتم الانتهاء من تلك العقبات وهو ما نجحت فيه مصر وقطر خلال الـ4 أيام.

وقال ضياء رشوان: "نأمل أن تمتد الهدن الإنسانية وهذا الأمر يتوقف على الطرفين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل وهو ما وعدت به حماس وكذلك إسرائيل التي وعدت بمد الهدن يوم مقابل 10 رائن يتم الإفراج عنهم وإرسال المساعدات بكل أنواعها ".

وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، إنه منذ الأمس كان هناك عقبات من جابن إسرائيل في مرور الشاحنات المصرية إلى معبر العوجة وكرم أبو سالم ونقلها إلى شاحنات فلسطينية للذهاب لشمال غزة.

وأضاف ضياء رشوان، أنه بعد احتجاج الجانب الفلسطينى وله الحق في ذلك أصحبت الشاحنات تنطلق من مصر إلى شمال غزة مباشرة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، إلى إلى أن هناك 120 شاحنة أمس دخلت لشمال غزة ومعهم شاحنات وقود ووصلت للشمال أيضا، وقد لا تكون هذه المساعدات كافية وهناك احتياج لشاحنات أكثر ويتم العمل على حل ذلك.

وقال ضياء رشوان، إن مصر حلت مشكلة انتقال الشاحنات إلى شمال غزة من خلال انتقال الشاحنات مباشرة إلى شمال غزة.