نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الاتصالات السابق: إنتاج أول موبايل المصري كان ضمن استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن إنتاج الموبايل المصري كان ضمن استراتيجية اسمها "مصر تصنع الإلكترونيات"، لأن حجم استهلام مصر من الموبايلات سنويا ضخم جدا، ونستورد موبايلات بنحو 2 مليار دولار سنويا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة كانت رئاسية وتشمل صناعة الإلكترونيات وقادة المستقبل الإلكترونيين، على ثلاث مراحل، التصميم ثم التجميع ثم التصنيع، لأن المجهود المصري في التصميم كان يذهب للشركات الأجنبية دون ذكر لمصر، وبدأنا نخاطب دول العالم للتعامل مع مصر باعتبارها مركزا للتصميم.

وأوضح أن أو هاتف محمول مصري كان موبايل "سيكو" وكان المكون المصري فيه نحو 45%، وتم اختيار محافظة أسيوط لإنشاء مصنع الموبايلات، وبدأنا في تصديره لبعض الدول الإفريقية.