مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية ممثلة في شركة s t x الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري ، وحيث قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسيد /سانجون بارك رئيس مجلس ادارة شركة s t x الكورية الجنوبية وحضر التوقيع السفير / كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة واللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ورئيس مجلس ادارة شركة ميناء جرجوب البحري

صرح وزير النقل أن هذا التوقيع ياتي في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات وفي إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة وتنمية اقليم مطروح حيث سيشمل التعاون الاستثماري مع شركة s t x الكورية الجنوبية تطوير ميناء جرجوب والمنطقة اللوجيستية الصناعية لها بحيث يتم التوافق مع المخطط العام للدولة في أراضى ميناء جرجوب البحرى وظهيرها الصحراوى من إنشاء صوامع للغلال لصالح تدبير مطالب جمهورية مصر العربية وكذا إعادة التصدير - إنشاء مصنع لإعادة تجميع السيارات المستعملة الواردة من كوريا واليابان وإعادة تصديرها للدول الأفريقية- إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب وإعادة التصدير للدول الأوروبية - إنشاء محطة حاويات بميناء جرجوب التجارى لخدمة البضائع القادمة من شرق آسيا ومتوجهة إلى كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية - إنشاء قاعدة لوجيستية لتوفير خطوط شحن لصالح جمهورية مصر العربية - التعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن الحربية إعتباراً من لنشات المرور الساحلى مع إمكانية البيع لطرف ثالث - إنشاء مدينة سكنية كتوسع مستقبلي لمنطقة جرجوب - إنشاء مناطق سياحية ( قرى سياحية ) ومناطق ترفيهية - إستصلاح أراضى زراعية تقوم على أساسها بعض الصناعات ( الزيوت - تعبئة المنتجات الزراعية ) - إنشاء مصنع نسيج)

وأوضح الفريق مهندس وزير النقل ان شركة ميناء جرجوب ستقوم بتجهيز وادارة وتشغيل وصيانة ميناء "جرجوب" البحرى من حيث الأرصفة والبنية التحتية وفقاً للمواصفات الفنية القياسية كما ستقوم شركة s t x الكورية الجنوبية بتقديم دراسة جدوى خاصة بمشروع تطوير ميناء جرجوب بجميع مراحله

وفي تصريحات صحفية على هامش فعاليات التوقيع أكد الوزير ان هذا التوقيع ياتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس أثناء افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيتات وفي إطار التخطيط الذي قامت به وزارة النقل لتنفيذ هذا التوجيه الرئاسي بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة المصرية حيث تم إعداد خطة ترتكز على الإمكانات التي تتمتع بها مصر سواء شواطئ على البحرين الاحمر والمتوسط وخليج العقبة وخليج السويس تكاد تصل الي 2500الي 2600كم بالاضافة إلي وجود اهم ممر في العالم وهو ممر قناة السويس حيث كان لابد من استغلال كل هذه الإمكانيات بالإضافة إلى الامكانات البشرية الهائلة في مصر والامكانات الطبيعية بها من الخامات والمواد الأولية المختلفة و كان لابد من التخطيط للوصول إلي هذا الهدف وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيسيتات

مضيفا ان أهم ما يرتكز عليه هذا التخطيط هو إنشاء ما يسمي بالممرات اللوجستية حيث تم التخطيط لإنشاء 7ممرات لوجيستية ( الممر اللوجيستي العريش /طابا- ممر السخنة / الدخيلة اللوجيستي- الممر اللوجيستي القاهرة /الاسكندريه - ممر طنطا/ دمياط اللوجيستي- الممر اللوجيستي سفاجا/فنا / ابو طرطور - الممر اللوجيستي الاسكندريه/ السلوم الذي يستند على ميناء الإسكندرية والدخيلة كميناء بحري وميناء جرجوب كميناء بحري وميناء السلوم كميناء بري له ظهير عبارة عن منطقة لوجيستية على مساحة ٧٠٠ فدان ) مضيفا أن الممر الاخير ممر هام جدا وان اي ممر لوجيستي يستند على موانئ بحرية وموانئ برية ويمر على موانئ جافة ومناطق لوجستية وهذا محقق بالكامل في هذا الممر اللوجيستي الهام وهو ممر الاسكندريه/ جرجوب / السلوم لافتا الى أن منطقة جرجوب منطقه اقتصادية خاصة سيصدر لها قرار جمهوري قريبا يتم إعداده على غرار المنطقة الاقتصادية الخاصة بشرق بورسعيد أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لمنطقة شمال غرب خليج السويس المسماه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة

واضاف الوزير أن مصر تتوسع في هذا النمط من المناطق الاقتصادية والتي تشمل مظاهر تنمية عديدة مثل المنطقة الاقتصادية بجرجوب تشتمل على منطقة صناعية كبيرة جدا ومنطقة لوجستية ظهير للميناء وتقوم بخدمة المنطقة الصناعية بالإضافة إلى منطقة الميناء والمخطط أن يشمل ٨كيلو أرصفة ( جزء موجود حاليا والجزء الآخر جاري انشاءه حاليا )و محطات لتداول وتصنيع الحبوب وكذا منطقة هامة جدا وهي منطقة لتصنيع الهيدروجين الاخضر وتصديرة لافتا إلي أن لايوجد منطقة صناعية أو اقتصادية أو لوجستية ستنهض الا ومعها مجتمع عمراني جديد حيث يتم تنفيذ منطقة سكنية على أعلى مستوى فيها كل مستويات الاسكان ومنطقة خدمية مستقبلية تضم جامعات ومدارس لخدمة هذا المجتمع العمراني الجديد المتكامل كما أنه يوجد مناطق صالحة للزراعة في هذه المنطقة وجنوب قرية النجيلة بالتحديد وطبقا للدراسات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع مراكز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ومعاهد المياة التابعة لوزارة الموارد المالية والري سيتم تحديد انسب المناطق الخاصه للزراعات وترتيب المحصول لهذه المنطقة بحيث ستصبح منطقة جرجوب منطقة اقتصادية صناعية تنموية زراعية متكاملة

واضاف وزير النقل أن هذا هو المشروع الثالث في هذه المنطقة لافتا إلى أن المشروع الأول والجاري إعداد الوثائق الخاصة به وتعاقداته وهو تنفيذ محطة تصنيع وتداول للحبوب والمشروع الثاني وجاري الاعداد لاتفاقية الشروط والأحكام الخاص به وهو الهيدروجين الاخضر واليوم نحتفل بتوقيع المشروع الثالث وهو توقيع مذكرة التفاهم ما بين الحكومة المصرية ودولة كوريا الجنوبية ممثل في شركة stx الكورية الجنوبية وعندما يتم الانتهاء من هذه الدراسات الخاصة بهذه المشروع بدقة سوف يتم اجراء التعاقد الخاص به موضحا ان هذا المشروع وكافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر تعكس جدية الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية في كافة ربوع البلاد وليس فقط في القاهرة ولا في الوجهين البحري والقبلي بل في اقصى الشمال الغربي لمصر حيث تحظى كل ربوع مصر باهتمام القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية لتحقيق الرخاء والخير لكافة المواطنين