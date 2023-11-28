نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة الدولية تُطلق مسابقة طلابية حول المشروعات القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني وتشجيع الإبداع والبحث العلمي بين طلابها، تنظم جامعة القاهرة الدولية مسابقة متعددة المجالات حول المشروعات القومية وأثرها على المجتمع المصري.

بمبادرة من رئيس الجامعة، الدكتور محمد الخشت، تستهدف هذه المسابقة تشجيع الطلاب على استكشاف أهمية المشروعات القومية والتأثيرات المتوقعة لها والنتائج الملموسة التي تترتب على تنفيذها في الواقع.

وأوضح الدكتور الخشت أن هذه المسابقة تشمل عدة مجالات مثل التصوير الفوتوغرافي، كتابة المقالات، وإعداد الأبحاث، بهدف تعزيز المهارات البحثية والتحليلية لدى الطلاب وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم الإبداعية.

وتستمر فترة التقديم للمسابقة حتى الرابع من ديسمبر 2023، حيث سيتم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة متخصصة من أساتذة الجامعة، ومن المقرر الإعلان عن النتائج في الخامس من ديسمبر.

وتتضمن جوائز قيمة للفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 3000 جنيه مصري، و2000 جنيه للمركز الثاني، و1000 جنيه للمركز الثالث.

وتعتبر هذه المسابقة فرصة رائعة للطلاب لتعزيز مهاراتهم والمشاركة في بناء مستقبل مصر الواعد، حيث تعكس رؤية الجامعة في تطوير وتنمية العقل والمواهب الشابة لدعم التقدم الوطني والاستدامة المجتمعية.