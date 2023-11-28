نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم ندوة حول النجاح وتطوير المهارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت أسرة "طلاب من أجل مصر المركزية" في جامعة حلوان ندوة تحت عنوان "النجاح وتطوير المهارات" بحضور المدرب الدولي الدكتور صلاح أبو المجد، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة على تعزيز المستوى الثقافي والعلمي للطلاب، وتوفير فرص التعلم والتطوير في مختلف المجالات. وقد أكد الدكتور قنديل على أهمية الإيمان بالأفكار والذات كعناصر أساسية لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى دور مثل هذه الندوات في تأهيل الشباب لسوق العمل.

وفي حديثه خلال الندوة، شدد الدكتور صلاح أبو المجد على أهمية ضبط الذات والبحث عن الفرص كأساس لتحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن تطوير المهارات واللغات يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح الشخصي والمهني.

قام الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة "طلاب من أجل مصر المركزية"، بشكر قيادات الجامعة على دعمهم المتواصل للأنشطة الطلابية وأكد دور الجمعية في تنظيم الفعاليات التثقيفية ودعم طلاب الجامعة في تطوير مهاراتهم.

وختمت الندوة بتوجيهات للشباب بضرورة السعي لتطوير مهاراتهم والبحث عن الفرص المتاحة لهم، مُشجعين على العمل المستمر والتفكير الإبداعي كخطوة أساسية نحو تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

الندوة، التي أشرف على تنظيمها الدكتور محمد حلمي والدكتورة بسنت سيد والأستاذ ياسر الجبالي، شكّلت فرصة قيّمة للطلاب للاستفادة من تجارب ونصائح الخبراء في سبيل تحقيق النجاح والتطور الشخصي والمهني.