نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الممنوعين من السفر إلى الحج هذا العام 2024م 1445هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت غرفة شركات السياحة كتابًا دوريا إلى كافة شركات السياحة المصرح لها تنظيم الحج هذا العام، تضمن الكتاب الدوري إخطار الشركات بكافة الاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة المصرية الخاصة بموسم الحج والمواطنين الراغبين في السفر للحج هذا العام.

ويأتي ذلك في إطار استعداد قطاع السياحة لموسم الحج وتنفيذًا لتعليمات وزارة السياحة والآثار بضرورة التزام الشركات والحجاج بكافة الاشتراطات الصحية لموسم الحج سواء الصادرة من وزارة الصحة المصرية أو السعودية وذلك حرصًا علي سلامة جميع الحجاج المصريين

وتضمنت الاشتراطات الصحية الواردة من وزارة الصحة المصرية عدم التصريح بالسفر للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1445 هـ المصابين بالأمراض التالية:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض ( القلب والأوعية الدموية ـ التليف الكبدي ـ الأورام، والحوامل فى الشهر الأشهر الأولي والأخيرة، والأمراض النفسية، والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

أما فيما يخص التطعيمات المطلوبة لموسم الحج فقد أكدت وزارة الصحة إنه ا تشمل، تطعيم الالتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولاتزيد عن 5 سنوات، التوصية بالتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية.