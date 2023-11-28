نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة: بنهاية 2024 سيكون لدينا ربع مليون غرفة فندقية جاهزة للعمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجاري حققت نموًا كبيرًا، حيث زادت بنسبة 34%، وارتفع متوسط حجم الاشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في منتدى الاستثمار لخدمات المناطق الأثرية والتراثية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة الأسبق، وسان جونز مدير بعثة USAID-Egypt، وأوليفر مسمير رئيس مجموعة أيمست الدولية.

وأضاف الوزير أن ذلك انعكس على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، ولو اتخذنا شهر أكتوبر على سبيل المثال فقد وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة فيه لثاني أعلى معدل للحركة خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل الارقام السياحية في عام ٢٠٠٠، حيث شهد أكتوبر ٢٠٢٣ نمو بنحو ٨% بمقارنة بشهر اكتوبر من العام السابق.

وأضاف الوزير إلى أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، حيث أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأكد الوزير أن تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية يعد عاملا أساسيا لجذب السائحين والزائرين، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة يكون له أكبر الأثر في خلق صورة ذهنية إيجابية لدى السائح والزائر وتحسين تجربته السياحية مما يدفعه إلى تكرار الزيارة مرات عديدة.