بتوجيهات شيخ الأزهر.. القافلة الثَّالثة لبيت الزكاة تعبر ميناء رفح البري دعمًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - عَبَرت القافلة الثالثة لبيت الزكاة والصدقات المصري، صباح اليوم الثلاثاء، ميناء رفح البري تمهيدًا لدخول قـ ـطاع غــزة وإغاثة أهلنا وإخواننا في القطاع، مكونة من 17 شاحنة كبرى تحتوي على مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات الإيواء وخصوصًا احتياجات الشتاء.

وهذه القافلة هي الثالثة التي يسيرها بيت الزكاة إلى قـ ـطاع غـ .، ـزة بتوجيهات وإشراف فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، في إطار حملة «أغيثوا غـزة»؛ حيث بلغ إجمالي المساعدات التي قدمها بيت الزكاة لإغاثة أهلنا في غـ .، ـزة حتى الآن 75 شاحنة كبرى، محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.