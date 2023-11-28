القوات البحرية تستقبل وفد الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للأئمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - إستقبلت قيادة القوات البحرية وفداً من الأئمة والواعظات المشاركين بالبرنامج التثقيفى للأئمة على مستوى الجمهورية والذى تنظمه وزارة الأوقاف ، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور / محـمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية .

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والإقتصادية ، أعقب ذلك تفقد عدداً من الوحدات البحرية بقاعدة الأسكندرية البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة التى تمتلكها القوات البحرية .

من جانبه أعرب وزير الأوقاف عن الإعتزاز والتقدير لرجال القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية التى تعد الحصن المنيع لوطننا الغالى مصر ، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعى لدى الأئمة والوعاظ وعموم المجتمع المصرى بالدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته .

كما أكد قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة وإقتدار ، معرباً عن سعادته بزيارة وفد وزارة الأوقاف والإشادة بدورهم فى نشر الوسطية والإعتدال ومبادئ الدين الصحيح داخل المجتمع المصرى .