أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازاً رياضياً جديداً فى بطولة العالم للناشئين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 03:31 مساءً - حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى فى بطولة العالم للناشئين لرفع الأثقال والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة المكسيك .

وقد شارك (5) لاعبون من أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية ضمن (11) لاعب ولاعبة يمثلون المنتخب القومى لرفع الأثقال فى البطولة ، وحصدوا عدد (5) ميدالية متنوعة بواقع ( 3 فضية - 2 برونزية ) من إجمالى (9) ميداليات حققها المنتخب القومى لرفع الأثقال ، حيث حقق الطالب / السيد على عطية (3) ميداليات متنوعة بواقع ( 1 فضية - 2 برونزية ) فى ميزان (61) كجم ، وحققت اللاعبة / فاطمة محمود صادق (2) ميدالية فضية فى وزن (87) كجم .

وكان فى إستقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم التهنئة للاعبين الذين عبروا عن شكرهم وإمتننانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية .