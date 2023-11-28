المرشح الرئاسى حازم عمر للمصريين: «انزلوا وشاركوا فى الانتخابات»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن مصر دولة عريقة ضاربة بجذورها فى التاريخ، وشعبها شعب عظيم، وتستحق مكانة كبيرة بين الأمم، ومكانة مصر تعتمد على مشاركتك فى اختيار من يمثلك في المرحلة المقبلة، مردفا: «انزل وشارك اختار اللي أنت عاوزه، شوف مين اللي برنامجه يتناسب مع طموحاتك واللي بتتمناه لمستقبل أولادك».

جاء ذلك خلال الرسالة التي أذاعتها «إكسترا نيوز» في إطار التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمبدأ تكافؤ الفرص وتشجيعا للمنافسة الشريفة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع المرشح الرئاسي: «انزل وحط صوتك وشارك في صنع القرار، حفظ الله مصر، وشعبها».