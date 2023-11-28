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لقرب بدء الانتخابات الرئاسية.. وزير الأوقاف يوجه رسالة للمصرين بالخارج

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أحمد جودة - القاهرة - وجه وزير الأوقاف أ.د محمد مختار جمعة عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”  رسالة إلي المصرين بالخارج بخصوص قرب بدء الانتخابات الرئاسية.

قائلا: مشاركة المصريين الواسعة بالخارج في الاستحقاقات الوطنية الدستورية بما فيها الانتخابات الرئاسية هي لون من الوفاء لوطنهم والتعبير عن اهتمامهم بقضاياه.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية سوف تبدأ يوم 1 ديسمبر وتستمر ثلاثة أيام للمصرين بالخارج وتتم بالداخل يوم 10 وتمتد ثلاثة أيام أيضا.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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