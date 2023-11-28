الصحة: 3 حالات اختناق في انهيار عقار ببولاق أبو العلا.. ونقل صغير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 08:30 مساءً - كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، تلقي الوزارة بلاغا بانهيار عقار مكون من طابقين، والنصف الأمامي لمنزل مجاور، في شارع درب الجمالة المتفرع من شارع السبتية في منطقة بولاق أبو العلا، بمحافظة القاهرة.

انهيار عقار في منطقة بولاق أبو العلا

وأوضح المصدر بوزارة الصحة، ، أنه تم نقل طفل بعد خروجه من تحت الأنقاض إلى أحد المستشفيات التخصصية في منطقة القاهرة، لتلقي العلاج، فيما تم إسعاف عدد 3 حالات اختناق بموقع الحادث حتى الآن.

من جانبها، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا مفاده بانهيار عقار مكون من طابقين، ونصف منزل آخر، وتم استخراج طفل من أسفل العقار في منطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والحماية المدنية، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج طفل من أسفل العقار، وتجري قوات الحماية المدنية جهودها لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا ً اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ( فاكسيرا )، وشركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وذلك لمناقشة إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير، بوفد شركة سكوب الإماراتية للاستثمار، وأعرب عن ترحيبه بالاستثمارات الإماراتية في القطاع الصحي المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، في إطار برنامج زمني محدد، حتي يخرج المشروع للنور في أقرب وقت، منوها ً علي الاستفادة من حزمة المُحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين في كافة القطاعات وعلي رأسها القطاع الصحي وتشمل قطاع المستشفيات، ومراكز الأشعة المتخصصة.

وأوضح "عبد الغفار"، أن الاجتماع تناول آخر المستجدات بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج السرنجات ذاتية التلف، بقدرة تصنيعية 240 مليون وحدة سنويا ً، لتغطية احتياجات برنامج التطعيمات الأساسي المصري، واستغلال القدرات التصنيعية الفائضة للتصدير.