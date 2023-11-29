نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: إيقاف القطارات بين محطتي العلمين ـ الضبعة بخط "القبارى - مطروح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين/ الضبعة بخط القباري/ مرسى مطروح بصفة مؤقتة لمدة 12 يوما.

ويكون ذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 3/12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023

وهو ما يتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة.

وسيتم نقل الركاب بين محطتي الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وسيتم تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقا للجداول المرفقة، ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم ايقاف تشغيل قطاري 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك/ الحمام لحين نهو الأعمال بالخط.

وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة.