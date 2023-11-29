نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. “الصحفيين” تنظّم يوم تضامني عربي مع نساء وأطفال فلسطين 29 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم نقابة الصحفيين، ولجنة المرأة بالنقابة، يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت شعار "منظمات دولية بمعايير مزدوجة،، أوقفوا العدوان وارفعوا الحصار".

وقالت النقابة في بيان لها، إن اليوم يأتي بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء، من الساعة 5 إلى 6 مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الصهيوني، يتحدث فيها أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويتم ختام اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال في فلسطين (بيت الحودايت)، حول مشاهد العدوان تقديم الفنان محمد عبدالفتاح.

كما يشهد اليوم عرض لأفلام توثق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين.