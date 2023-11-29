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أحدث صور لمحطة مترو الأهرام بالخط الرابع

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث صور لمحطة مترو الأهرام بالخط الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة النقل أحدث صور لمحطة الأهرام ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى.

المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

يبلغ طول هذه المرحلة 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر.

ويمر هذه المرحلة بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

ثم يعبر الخط أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولا إلى محطة الفسطاط بنهاية المرحلة الأولى.

ويربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر ببعضهم البعض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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