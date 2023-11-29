نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتصام مفتوح لصحفيي "الوفد" لحين توقيع العقد المُتفق عليه مع الإدارة لإنهاء أزمة الأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجمعية العمومية للعاملين بجريدة الوفد، بدء اعتصام مفتوح، اليوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر، لحين توقيع العقد المتفق عليه مع رئيس مجلس الإدارة، لبدء استرداد حقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي كان من المقرر توقيعه اليوم من طرف رئيس مجلس الإدارة، ولم يحضر دون اعتذار مُسبق.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد قد عقدت اجتماعها الاستثنائي الثالث اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور الجمعية العمومية والمتعلق بتنفيذ الحد للأجور، وتوضيح موقف الإدارة من الوعد الذي قطعه الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، بتطبيق 800 جنيهٍ على مرتب الزملاء ابتداءً من شهر ديسمبر، وجدوله باقي المرتبات وفقا لجدولة زمني حتى الوصول إلى الحد الأدنى للأجور، وموقف باقي العلاوات، وذلك في اجتماع الأربعاء الماضي 22 نوفمبر، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير الجريدة، ومجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وأعضاء اللجنة النقابية، وحسين حلمي المستشار القانوني للوفد.