السفارات المصرية تنهى استعداداتها لعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:36 مساءً - أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعدادتها لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، التى ستنطلق بالخارج، بعد غد الجمعة، فى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام فى 137 مقرًا انتخابيًا فى 121 دولة.

واستعدت المقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج، للإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور.

وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.

وفي هذا الإطار.. دعت سفارة مصر في بلجراد أبناء الجالية بصربيا إلى ممارسة حقهم الانتخابي، وفقا لما كفله دستور جمهورية مصر العربية.. مضيفة أن توقيتات عقد الانتخابات الرئاسية باللجنة الفرعية ببلجراد هي أيام الجمعة 1 والسبت 2 والأحد 3 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا الى 9 مساء، بمقر السفارة في بلجراد.

كما دعت السفارة المصرية في برلين أبناء الجالية المصرية في الخارج، للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة على كامل استعدادها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت.

وحثت المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية للسنوات الست القادمة.. لافتة إلى أن الانتخابات تعقد خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023 من 9 صباحاً إلى 9 مساء في مقر سفارة جمهورية مصر العربية في برلين، الكائن في Stauffenbergstr.6/7, 10785, Berlin، وكذا في القنصليتين العامتين لجمهورية مصر العربية في كل من هامبورج الكائنة في Hamburg 20148 Mittelweg 183, وفرانكفورت الكائنة في Eysseneckstr. 34, 60322 Frankfurt/M.

وأشارت إلى أنه وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات فإن ممارسة الحق الإنتخابي يتطلب إحضار إما أصل بطاقة الرقم القومي (سارية أو منتهية) أو أصل جواز السفر المصري الساري المتضمن الرقم القومي.

وذكرت أنه يحق لكل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ومتواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء كان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية في أي من المقار الانتخابية.

وفي ذات السياق.. أحاطت سفارة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، الجالية المصرية علما، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستفسارات التي نشرتها الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الإلكتروني الرسمي بشأن الإجابة على أهم الأسئلة الشائعة الخاصة بالتسجيل للتصويت في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية.

ودعت المواطنين المصريين ببوروندي، إلى ممارسة دورهم الدستوري المهم والمشاركة الحضورية في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي ستجرى بمقر السفارة المصرية في بوجمبورا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في جمهورية بوروندي.

كما دعت سفارة جمهورية مصر العربية في أستانا، أعضاء الجالية المقيمين في كازاخستان وقيرغيزستان، لممارسة حقهم الانتخابي، وذلك بمقر السفارة في أستانا بشارع Sarayshyq St 30 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً خلال أيام الانتخابات، وأهابت السفارة بالمواطنين التأكد من قيدهم بقاعدة الناخبين من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي ذات السياق.. دعت سفارة جمهورية مصر العربية في سنغافورة، المواطنين المصريين المقيمين في سنغافورة ممن لهم حق الانتخاب إلى ضرورة المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي سيتم تنظيمها على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة الأول من ديسمبر بمقر السفارة المصرية في سنغافورة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأكدت السفارة المصرية على أن مشاركة كل المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم تعد واجبا أصيلا على كل مواطن مصري تجاه بلاده من أجل خلق مستقبل أفضل له وللأجيال القادمة، وذلك من خلال ممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور لكل مواطن وإعلاء لمبادئ الديموقراطية والعدالة وحق المواطن في اختيار رئيس الجمهورية.

وأضافت أنه وفي ضوء ما بذلته الدولة وأجهزتها المعنية من الجهد والموارد من أجل تأمين ممارسة هذا الحق للمواطنين المصريين في الخارج، فإن السفارة المصرية في سنغافورة تأمل في أن يقابل ذلك بحضور كافة المصريين المقيمين في سنغافورة للإدلاء بأصواتهم في الأيام المخصصة للتصويت، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

كما وجهت سفارة جمهورية مصر العربية في طشقند الدعوة لكافة المواطنين المصريين فوق 18 عاماً لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مقر السفارة، مع ضرورة إحضار أصل جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي حتى وإن لم تكن سارية.

وأضافت أنه يحق لكل مواطن مصري بلغ سن 18 عاماً متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، أن يصوت في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في أديس أبابا، أن مقر اللجنة الانتخابية سيكون مفتوحا اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بعد غد الجمعة ولمدة ثلاثة أيام لكل ناخب مسجل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بغض النظر عن مقر اللجنة الانتخابية المسجل لكل منهم.

ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية ، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".