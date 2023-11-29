نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزارة الصحة تطلق مبادرة لعلاج 1000 طفل من مصابي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة، بالتعاون بين مؤسسة "تروس مصر للتنمية" وشركة "نستله مصر "، وذلك في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلي والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل، في إطار علمي، للمساعدة في دعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.

وقال إن المبادرة تأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ومؤسسة "تروس مصر للتنمية" كإطار للتعاون المستمر في مشروعات صحية لخدمة مصابي غزة، وخاصة من الأطفال، بالاشتراك مع "نستله مصر".