نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينطلق غدا.. تعرف علي أنشطة مؤتمر المناخ COP28 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق مؤتمر المناخ COP28 غدًا الخميس الموافق 30 نوفمبر في الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتي يوم 12 من شهر ديسمبر المُقبل، زادت تساؤلات بين المواطنين حول أنشطة مؤتمر المناخ COP28

وترصد " دوت الخليج " في السطور التالية أنشطة مؤتمر المناخ COP28

أنشطة مؤتمر المناخ COP28

وبحسب ما أعلنته وزارة البيئة الاماراتية، فأن الموضوعات التي يتم مناقشتها علي مدار اسبوعين جاءت كالاتي

- يوم 1و 2 ديسمبر القمة العالمية للعمل المناخي.

- يوم 3 ديسمبر الصحة والتعافي والإغاثة والسلام.

- يوم 4 ديسمبر التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين.

- يوم 5 ديسمبر الطاقة والصناعة والانتقال العادل في قطاع الطاقة والشعوب الأصلية.

- يوم 6 ديسمبر العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل.

- يوم 7 ديسمبر يوم راحة.

- يوم 8 ديسمبر الشباب والأطفال والتعليم والمهارات.

- يوم 9 ديسمبر الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات.

- يوم 10 ديسمبر الغذاء والزراعة والمياه.

- يوم 11 و12 ديسمبر المفاوضات النهائية.



تأثير الظروف الحالية والحروب علي مؤتمر المناخ COP28

كشف الدكتور وفيق، نصير، عن تأثير الظروف الحاليه والحروب علي مؤتمر المناخ COP28 في دبي، معربًا عن "تفاؤله الحذر" بشأن نجاح المؤتمر في ظل الصراع بين حماس وإسرائيل وكذلك صراع روسيا وأكورنيا وكذلك السودان وليبيا واليمن الذين لايزالون مشتعلون، موضحا أنه من المرجح أن يضطر المفاوضون خلال المؤتمر إلى التعاطي مع بعض تداعيات الحروب..

وأضاف دكتور نصير في تصريح خاص للفجر أن المؤتمر يجمع ممثلي 198 دولة للتصدي لتغير المناخ، لافتا إلى أن منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن الأزمة تتطلب دعم الاقتصادات غير القائمة على الوقود الأحفوري وتحقيق المساواة وحماية حقوق الإنسان البيئيه

وأوضح الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة،أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات أشارت إلى أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أثتحدثته مصر في مؤتمر COP27 في المؤتمر