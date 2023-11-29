وزير النقل يشهد توقيع عقد تطوير نادي السكة الحديد وإضافة أنشطة استثمارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين نادي السكة الحديد وإحدى الشركات الاستثمارية، بهدف استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية متنوعة تساهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير الشاملة، التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي.

وأشار إلى أن التطوير الشامل لـ نادي السكة الحديد سيكون للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء.

تطوير نادي السكة الحديد

وأضاف أن توقيع عقد الاستثمار يعد استكمالا للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محالّ تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكافة موارده بما يساهم في تدعيم الفرق الرياضية ليكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب وكذلك تدعيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بما يساهم في تقديم مستويات متميزة لأعضاء النادي تتلاءم مع عراقة وتاريخ النادي الذي تم إنشاؤه عام 1903.