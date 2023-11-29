الصحة تكشف حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة انتشار فيروس جديد خلال الشتاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أن آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التي ترتفع في مثل هذا الوقت من السنة ثابتة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن الفيروسات المنتشرة هي عبارة عن مجموعة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي وهم مجموعة فيروسات الأنف، والإنفلونزا، والفيروس المخلوي التنفسي، وفيروس كورونا المستجد، وفيروس نظير الإنفلونزا، والفيروس الغدي، وفيروس ابشتاین بار.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميعهم فيروسات تنفسية يتشاركوا في الأعراض وهي، العـطس، الحمى الخفيفة، الصداع، التهاب الحلق، آلام العضلات، انخفاض الشهية، موجها المواطنين بأخذ لقاحات الإنفلونزا لحمايتهم من الفيروسات المنتشرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة لدعم علاج مصابي غزة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للوصول لأفضل مستوى من الخدمات العلاجية لمصابي أهالي غزة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي إنطلاقا من إيمان الوزارة بدور القطاعين الأهلي والخاص في النهوض بالمجتمع والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مضيفًا أن المبادرة تستهدف علاج 1000 طفل، في إطار علمي، للمساعدة في دعم علاج المصابين من أهالي غزة وخاصة الأطفال، سواء في تحديد الاحتياجات الطبية، أو البروتوكولات العلاجية، والجراحات.