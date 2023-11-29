سامح شكرى: لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال لقاء المجموعة الوزارية العربية/الإسلامية مع رئيس مجلس الأمن، وزير خارجية الصين، أن تواجد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في مجلس الأمن تقديرا للرئاسة الصينية لمجلس الأمن ومواقف الصين الداعمة للمبادئ.

وأوضح سامح شكرى أن الهدف هو وقف إطلاق نار دائم، موضحا أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يتم تفعيله او احترامه حتي الآن.

‏ولفت إلى أن مشروع قرار مجلس تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية مشروع قرار إنسانى وليس سياسى، ومجلس الأمن يتحمل مسئولية الوضع الإنسانى فى غزة، موضحا أن الكل يتحدث عن رفض التهجير، ولكن لا خارج أراضيهم.

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، الأربعاء، صورة تجمع أعضاء اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية خلال لقاءهم مع وزير خارجية الصين الذى يرأس مجلس الأمن، فور وصولهم مقر الأمم المتحدة اليوم.

وأشار متحدث الخارجية إلى حوار جانبي جمع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية الصين رئيس مجلس الأمن الشهر الجارى، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالوضع فى قطاع غزة.

وصاغت مصر مشروع قرار لمجلس الأمن لتقديمه باسم المجموعة العربية والإسلامية؛ لمعالجة ملف المساعدات الإنسانية، والصعوبات والمعوقات التى تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، من حيث الكم والاستدامة، وقدرتها على الوصول للوقت المطلوب للمستحقين داخل قطاع غزة.