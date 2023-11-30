بزيادة ملحوظة.. مرصد الأزهر يصدر مؤشره الشهري للعمليات الإرهابية في باكستان (نوفمبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:35 صباحاً - تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الوضع الأمني في باكستان ضمن قراءاته الشهرية لأنشطة الجماعات المتطرفة في البلاد، وبناء على مؤشر العمليات الإرهابية لشهر نوفمبر 2023م، نفذت (21) عملية أسفرت عن (53) قتيلًا، بينهم (19) مدنيًا، و(64) مصابًا من بينهم (9) مدنيين.

ومقارنة بما رصد في شهر أكتوبر، لوحظ ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين في نوفمبر، إذ أسفرت (23) عملية إرهابية نفذت خلال الشهر الفائت، عن مقتل (38) شخصًا، وإصابة (27) آخرين.

ومع التصاعد الملحوظ في عدد ضحايا العمليات الإرهابية، أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في باكستان عن القيام بـ (179) عملية استخباراتية في عدة مدن بأنحاء البلاد، نتج عنها اعتقال عدد من قادة "طالبان باكستان".

وقد نجحت العمليات الأمنية في تحييد عددا من الإرهابيين خلال شهر نوفمبر، والذي تمثل في (61) قتيلًا، و(16) معتقلًا، مقارنة بـ(48) قتيلًا في أكتوبر 2023م.

وبالنظر إلى مناطق تمركز العمليات الإرهابية، نجد أن أغلبها نفذ في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان مثل: إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختون خواه، والبنجاب. كما شملت مناطق متفرقة، من بينها: رزمك، الزوب، تانك، وادي تيره، ديرا إسماعيل خان، شيترال، كيرك، باجور، كيتش، مستونج، كويتا، مستهدفة الكمائنُ، ونقاط تفتيش الشرطة والجيش، بواسطة القنابل اليدوية، والأسلحة الثقيلة.

ووفق ما تم رصده هذا الشهر، يتبين أن الجماعات الإرهابية تصعد من عملياتها الد موية ضد أجهزة الشرطة والجيش وأماكن تمركزها ردًا على اليقضة الأمنية التي تلاحقها في جميع أنحاء باكستان، إلا أن المناطق الحدودية تظل الهاجس الأكبر أمام إقرار الأمن الشامل في البلاد وهى مسألة يشترك فيها أغلب الدول التي تعاني من الإرهاب حيث تمثل الحدود الثغرة التي تستغلها الجماعات لتنفيذ عملياتها.