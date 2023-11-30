نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التشغيل التجريبي للدرج العظيم بالمتحف الكبير.. سعر التذكرة ومواعيد الزيارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحف المصري الكبير عن بدء التشغيل التجريبي للدرج العظيم وهو الدرج الواصل ما بين بهو المتحف الذي يضم تمثال الملك رمسيس وما بين قاعات المتحف.

وتجولت كاميرا بوابة دوت الخليج الإلكترونية بين معالم الدرج العظيم والذي يبلغ عدد درجاته 105 سلمة على مساحة 6500 متر مربع.

وتذكرة الدخول إلى المتحف الكبير لزيارة الدرج العظيم 150 للكبير و75 للطالب ولفوق الـ60 عامًا، 1000 جنيه للأجنبي وللطالب الأجنبي وفوق الـ 500 جنيه.

أما دخول عرض الهولوجرام لقصة الملك توت عنخ آمون فالتذكرة 300 جنيه للكبار و150 للطلاب وفوق الـ 60 عامًا والأجنبي 1200 جنيه والطالب وفوق الـ60 - 600 جنيه وتشمل معها زيارة الدرج العظيم.

ويستطيع الجمهور بدءً من الغد الجمعة 1 ديسمبر زيارة الدرج العظيم والعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون ابتداء من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًا