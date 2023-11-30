نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة أعمال تقييم البوابات والمنشآت المائية الواقعة على الترع والمصارف، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت طبقًا للحاجة، مع ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال طبقًا لحالة كل منشأ، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

وأوضح الدكتور سويلم، في بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال الإجتماع، إستعراض نتائج الحصر الذى قامت به أجهزة الوزارة مؤخرًا لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالي ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ( القناطر - الاهوسة - مصبات النهاية - البوابات - السحارات - التغطيات والبرابخ - النطاقات الواقية والصاولات - البوابات والهدرات والبدلات - الكباري )، والتي تم تصنيفها مبدئيًا طبقًا لحالتها لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال.

وأضاف أنه تم استعراض موقف بوابات أفمام الترع بمختلف المحافظات بإجمالي حوالى ٩٧٠٠ بوابة، مؤكدا أهمية تحديد الحالة الفنية للبوابات ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، بحيث تصبح قادرة على العمل بكفاءة وبالشكل الذى يُمكن أجهزة الوزارة من إحكام عملية توزيع المياه والتحكم في إمرار المياه بأفمام الترع طبقًا للإحتياجات الفعلية للترعة، وبإعتبار ذلك أحد أهم أدوات التحول من توزيع المياه بالمناسيب إلى التصرفات.

وقال سويلم إنه تم إستعراض أيضا موقف بوابات النهاية بالترع "مصبات الترع"، مشددا على أهمية صيانة هذه البوابات نظرًا لأهميتها في الحفاظ على منسوب المياه بالترعة وتحسين عملية توزيع المياه داخل الترعة، وضمان التحكم في المياه المنصرفة من نهايات الترع للمصارف.

ووجه الوزير بسرعة إعداد خطط أعمال مرحلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية المختلفة بحيث يتم البدء بالمنشآت الأكثر إحتياجًا للصيانة والإحلال، مع التأكيد على ضمان عدم تأثر عملية توزيع المياه للأغراض الزراعية ولمياه الشرب وغيرها من الإستخدامات أثناء تنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لهذه المنشآت.

كما وجه سويلم بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل المطلوبة لضمان الحفاظ على المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها، مع ضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الإستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال.

وأكد الوزير حرص وزارة الري على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع ) لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء.

حضر الإجتماع المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس أحمد أدريس رئيس الإدارة المركزية للتصميمات بهيئة الصرف، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الري.