وزير التنمية المحلية: اجتياز 188 متدربًا من جميع المحافظات 6 دورات تدريبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس الموافق 30/11/2023، فعاليات الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، وذلك في إطار اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات واكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ 3 دورات تدريبية بالأسبوع الثالث عشر وهى تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والاشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تعقد في مقر الأكاديمية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن 188 متدرب اجتازوا هذه الدورات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، مشيرًا الي أن الدورات التى اجتازها المتدربون تأتى تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية فى عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

ومن جانبه، أشار المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة، إلي أهمية فلسفة الدورات التدريبية التي ينفذها المركز في زيادة المعارف واكتساب المهارات وبناء القدرات والتي تمثل أولوية أولى في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والتي تمثل أولوية أولي في الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من التجارب الملهمة والناجحة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على مستوى المحافظات في عصر التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في الخدمات عصر تحليل المعلومات واستخدام البيانات الضخمة في عالم سريع التغيير والتقلب نواجه فيه نفس التحديات ولنا نفس الاهتمامات.

كما تم تكريم أعضاء برنامج المتحدث الرسميين والمكاتب الإعلامية بالمحافظات لفوزهم بالمركز الاول في المسابقة المعرفية ، متفوقين علي القيادات العليا والقيادات في الشئون المالية والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة .

حيث تم تكريم كل من سالي مجدي محافظة دمياط والدكتور محمد منير محافظة مطروح ومحمد سليم محافظة شمال سيناء وصباح رمضان محافظة المنيا والشاذلي عبدالفتاح محافظة أسوان .