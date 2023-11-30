وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 02:32 مساءً - وزعت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية)، استهدفت منطقة حى الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالى الحى.

ويأتي ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.. فقد واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد ..معك فى كل مكان" وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات).

ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.